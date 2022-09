De Biasi: “Inter-Torino, ecco il mio pronostico. Inzaghi sarà costretto a…”

Intervistato da Torinogranata.it, Gianni De Biasi, attuale c.t. dell'Azerbaigian, ha parlato di Inter-Torino . Il tecnico spiega quali potrebbero essere le strategie di Inzaghi e Juric. "L’Inter è costruita per fare risultati di un certo tipo e quindi per provare a vincere il campionato. Per quanto riguarda il Toro di fare un campionato il più decoroso possibile. Se si guarda la classifica adesso il Toro è davanti di un punto, ma non credo che sarà così anche alla fine della stagione, allora le posizioni saranno invertite perché ci sono grandi differenze nello sforzo finanziario e sul piano del progetto. Credo che comunque il Torino abbia costruito una squadra ottima dal punto di vista strategico, della qualità e che sia incanalato per fare un percorso veramente interessante".

“Juric e Paro daranno fiducia ai giocatori che ritengono che siano i più importanti per la squadra, mentre Inzaghi sarà costretto a mettere in campo la formazione migliore perché deve cercare di recuperare posizioni in classifica, anche se la strada è ancora lunga ma è meglio non perdere punti lungo il cammino. Ed è impegnato anche nel turnover che deriva dalla sconfitta in casa in Champions contro il Bayern per due a zero, che ci sta poiché i tedeschi sono veramente stratosferici, per cui cercherà di mettere in campo i giocatori che hanno recuperato meglio dal punto di vista fisico e psicologico dalla sconfitta di mercoledì e anche da quella di sabato scorso nel derby con il Milan. Pronostico? 1, X, 2: la classica tripla. Sinceramente può vincere il Toro come l’Inter oppure venire fuori un pareggio con tre gol per parte”.