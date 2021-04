De Biasi: “Superlega golpe contro Uefa e Fifa. Juve? Catastrofe senza Champions”

Le parole del noto allenatore a proposito di alcuni temi di attualità nel mondo del calcio

Gianni De Biasi, allenatore dell’Azerbaigian, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, ha parlato di diversi temi, partendo dalla Superlega. Queste le sue considerazioni: "La Superlega da parte mia è stata vissuta come un tentativo di Golpe contro la Uefa e la Fifa. Trovare nuove risorse economiche per sanare i bilanci in rosso di diverse società, lascia il rammarico. Si definisce un calcio d’elitè, ma è un elitè solo di facciata. Lotta Champions? L’Inter ovviamente vincerà lo scudetto. L’Atalanta invece dovrebbe andare in Champions per merito. La squadra bergamasca fa un calcio favoloso ed è una realtà molto seria.