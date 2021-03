Olanda, De Boer spera di riavere presto De Vrij: “Dobbiamo aspettare e vedere cosa succede”

Nonostante la positività al Covid, in Olanda sono ottimisti sul recupero del difensore per le partite contro Lettonia o Gibilterra

Stefan De Vrij è uno dei quattro giocatori dell'Inter positivi al Covid. Il difensore olandese non potrà rispondere alla convocazione della sua nazionale, e salterà la gara in programma mercoledì con la Turchia. In Olanda sono ottimisti sul fatto che il difensore possa essere in grado di giocare contro con la Lettonia o Gibilterra.