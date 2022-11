De Boer: “Tornare in panchina? Non ci ho pensato nemmeno un secondo. Mi ha infastidito…”

L'ex tecnico dell'Inter confessa che al momento non ha nessuna intenzione di tornare in panchina

Quella con l'Olanda è stata l'ultima esperienza di Frank De Boer su una panchina. La sua carriera da allenatore è stata di alti e bassi, soprattutto le esperienze negative hanno segnato nel profondo l'olandese. In una lunga intervista al quotidiano Het Parool, quando gli viene chiesto se ha voglia di tornare presto a lavorare come allenatore, afferma senza giri di parole: "Non ci ho pensato un solo secondo".

"Quello che mi ha infastidito di più è stata la negatività di cui è circondato questo mestiere. Per me il bicchiere è mezzo pieno. Allenarsi, stare in campo con i ragazzi è un grande divertimento. È lì che sta la mia forza. Ma come manager, stai davvero solo riempiendo il bicchiere per coloro che lo vedono mezzo vuoto. Gli agenti dei giocatori aumentano un po' la pressione. Tutte quelle questioni periferiche consumano energia, energia negativa".