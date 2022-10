De Calò: “L’assenza di Brozovic non è più un problema. Calhanoglu alla Pirlo? Ci pensi…”

Simone Inzaghi ha promosso Onana titolare al posto di Handanovic, assicurando una maggiore tranquillità a quelli che non sentivano le spalle abbastanza coperte. Non solo. Ha riacceso la luce e l’orgoglio di Skriniar, affidandogli la fascia di capitano. Ha restituito Dimarco al suo ruolo, nella scia della scelta in azzurro di Mancini. Di più. Ha usato Lautaro come una specie di boa inamovibile sul fronte del gol, finché – in tutti i sensi – non l’ha ritrovato. D’accordo, Inzaghi ha anche abbassato il baricentro e restituito un cuore alla squadra che sembrava non battere più forte, come una volta. Però il dato non è questo, l’indicazione che ci arriva è un’altra. L’assenza di Brozovic, nella stagione scorsa, era stata fatale nello sprint per lo scudetto perso con il Milan.