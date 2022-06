De Calò (GdS): “Lukaku-Dybala e Lautaro insieme? Ecco come potrebbero giocare con Inzaghi”

Dybala, adesso, sta per sistemarsi nell’Inter, dove può aggiungersi al vecchio tandem Lukaku-Lautaro, in via di ricomposizione. Il mercato è ancora lungo, molto può succedere. Il Tottenham di Conte ha in canna una super offerta per il bomber argentino. Non è scontato che i tre possano giocare insieme in nerazzurro. Anzi. Eppure sarebbe bello vederli, nonostante il rebus da risolvere per Simone Inzaghi. Qual è il modo migliore per schierarli assieme? Niente di più semplice, secondo una visione europea: Dybala starebbe a destra, in una posizione alla Messi o Salah; Lautaro a sinistra, come capitava anche ad Aguero negli anni al City; Lukaku al centro, dove si sente comodo. Tutti sulla stessa linea e liberi di scambiarsi le posizioni, però correndo e sacrificandosi molto.