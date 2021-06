De Canio: “Conte all’Inter poteva ancora fare bene, ma aveva altre idee”

Il tecnico, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della separazione tra l'Inter e Conte

"A parte Gasperini, che ha cambiato il volto di una società, portandolo a livelli assoluti, in Italia premierei Pioli. Perché in una situazione di grande difficoltà ha gestito in modo egregio la situazione. Il Milan è stato a lungo in testa senza poter disporre di Ibrahimovic, grande guida in campo. Spesso poi ha avuto grandi difficoltà nel fare la formazione ma non l'ho mai visto lamentarsi. Ha fatto un grande risultato centrando la Champions".