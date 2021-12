De Canio: “Infortuni Napoli? Non c’è casualità. L’errore di Spalletti è…”

Intervenuto a Radio Marte, Luigi De Canio ha parlato così delle ultime partite del Napoli e dell'andamento in campionato dei partenopei

"L'errore di Spalletti e dei ragazzi sta nell'essere partiti troppo forti all'inizio, ora si aspettano tutti che si vinca. Se le cose fossero andate come la logica e i valori suggerivano oggi nessuno avrebbe di questi pensieri. Ora in difficoltà facciamo catastrofismo ma è tutto normale, non si può andare sempre a mille all'ora, d'altronde il Napoli non era partito per fare queste cose e nessuno gliele può chiedere. Quello che fa ben sperare è che pur in una situazione di grande difficoltà la squadra non ha mancato la prestazione, con un pizzico di fortuna in più tra Inter e Atalanta avrebbe fatto 2 risultati diversi".