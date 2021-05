De Canio: “Inter pratica, Conte ha inciso tanto. Con Kolarov e Vidal…”

Il pensiero dell'allenatore Luigi De Canio sull'Inter dopo la vittoria aritmetica dello scudetto numero 19 della storia del club

Mister Luigi De Canio è intervenuto in collegamento su TMW Radio per celebrare lo scudetto numero 19 della storia dell' Inter .

"Sul piano del gioco è una squadra organizzata. Sul piano del carattere è una squadra che non si arrende mai, combattiva, come il tecnico. E come voglia di vincere l'Inter ha imparato ad essere pratica come il suo allenatore. Ha inciso in parecchie cose".