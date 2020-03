De Carolis (Corsera): “Marotta ha ragione nel dire che il campionato è falsato perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista del Corriere della Sera, Guido De Carolis, commenta le dichiarazioni di Marotta sulla scelta della Lega di rinviare le gare. “Inter-Sampdoria doveva essere giocata a porte chiuse, se fosse stata giocata a porte chiuse quella partita, non ci sarebbero stati problemi. Marotta ha ragione nel dire che il campionato è falsato perché l’Inter negli ultimi 10 giorni dovrebbe giocare 5 partite decisive una dietro l’altra. Se andasse in finale di Coppa Italia e di Europa League, il recupero con la Sampdoria si dovrebbe giocare il 30 maggio, chiaro che non c’è regolarità nel campionato. Sarebbe stato meglio sospendere tutto il campionato e trovare una data per recuperare tutte le partite. La Lazio da qui alla fine deve giocare 12 partite, l’Inter potenzialmente ne può giocare 23 e la Juve 20, c’è uno squilibrio evidente. Bisogna avere uniformità nelle decisioni, quindi si stoppa per tutti e si gioca tutti insieme”.

(Corriere della Sera)