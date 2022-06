De Cosmi: “Inter, Lukaku sarà un valore aggiunto. Conosco bene Inzaghi e ora…”

Nel pomeriggio di TMW Radio, l’allenatore Roberto De Cosmi ha parlato così del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: "I grandi campioni che ritornano sono dei valori aggiunti. Abbiamo visto in Italia quanto abbia fatto bene. Il campionato inglese è diverso, non ci si è adattato al meglio. L'Inter ha fatto una scelta importante, soprattutto per le sue caratteristiche nel gioco di Inzaghi. Proveranno a vincere il campionato con lui, dà grande spessore al gruppo nerazzurro. E' un ritorno decisamente importante. Inzaghi lo conosco bene, è un ragazzo che è cresciuto partendo dal basso e ha fatto risultati. Ha fatto 5 anni importanti con la Lazio e ora si è messo in gioco all'Inter. I campioni sono importanti, quando si crea quella sinergia giusta si ottengono risultati importanti. Sono sicuro che daranno ancora più profondità alla rosa".