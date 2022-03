De Giovanni: “Napoli? Grande Spalletti dopo macerie Gattuso. Inter? Farei notare…”

Le parole del celebre scrittore a proposito della sua squadra del cuore impegnata nella lotta scudetto con l'Inter

Ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto il celebre scrittore e dichiarato tifoso del Napoli, Maurizio De Giovanni. Queste le sue considerazioni sul campionato: "Sono ben felice di non essere l'allenatore del Napoli, ma un semplice tifoso, considerando che Fabian Ruiz l'avrei sostituito al primo tempo. Invece ho capito che è un giocatore che va lasciato in campo sempre perché ha i colpi per cambiarti una partita.