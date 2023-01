De Giovanni: “Perdere a Milano con l’Inter ci sta. Sono convinto che ci sarà una ripresa”

«Perdere a Milano con l’Inter ci sta e se non altro questa volta non vi sono stati oltre alla sconfitta anche dei gravi infortuni. Su quello che è successo a San Siro lascio quindi il mio giudizio in sospeso, in attesa di vedere come si comporterà il Napoli contro la Sampdoria. Capiremo a Genova se si è trattato di un passo falso occasionale oppure di un calo di condizione, che si era intravisto nelle precedenti amichevoli. Ma a questa ipotesi non voglio nemmeno pensare: sono convinto che ci sarà subito una bellissima ripresa. Ci siamo giocati il jolly negativo alla ripresa del campionato, vediamo il mese di gennaio quale responso ci darà».