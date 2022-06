De Grandis: “Dybala idea di Marotta, Inzaghi vorrebbe Lukaku ed è convinto che…”

"Dybala fluttua tra le linee e può essere interessante per Inzaghi come lo era stato Correa alla Lazio. Dybala non è un Correa, non è velocissimo, non è un contropiedista, negli ultimi 16 metri poi è più forte di Correa e fa più gol. Inzaghi vuole Lukaku perché è convinto che con Lukaku avrebbe vinto questo scudetto. Dybala è più un'idea di Marotta, certo Inzaghi poi lo metterebbe in campo volentieri. Dybala lo penso più vicino a Lukaku che a Lautaro, anche se sono entrambi argentini e sono ottimi palleggiatori. L'Inter deve fare cassa: se vendo Lautaro a tanti soldi, rientro e ho una seconda punta come Dybala che sta con Lukaku. Ora è possibile che vada via Skriniar. Se l'Inter fa queste operazioni, uno lo deve vendere: le indicazioni di mercato sono sempre le stesse"