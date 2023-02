De Grandis: “Dzeko o Lukaku con Lautaro? Non ho dubbi su chi scegliere”

Chi al fianco di Lautaro Martinez nell'Inter domani nel derby col Milan. Stefano De Grandis non ha dubbi. Ne ha parlato così negli studi di Sky Sport: "Dzeko è sempre decisivo, anche quando fa gol Lautaro. In questo momento merita di giocare. Dalla parte di Lukaku ci sono i numeri: ha fatto sempre gol o assist contro il Milan, ma può essere utile in questo senso a gara in corso. Io non ho dubbi. Uno come Lukaku però, per quello che può dare, va recuperato al 100%".