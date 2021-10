De Grandis: “Architetto Dzeko con il Sassuolo, è da 8: cambia così l’Inter”

La pagella dell'attaccante bosniaco, grande protagonista nella vittoria in rimonta dei nerazzurri contro il Sassuolo

Sul sito di Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha individuato i top e i flop del turno di Serie A terminato proprio ieri. Voto 8 per l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko, grande protagonista nella vittoria in rimonta per 2-1 dei nerazzurri contro il Sassuolo: "Viene chiamato in corsa per restaurare l’Inter, demolita dai colpi del Sassuolo. E in trentatrè secondi comincia a organizzare i lavori ristrutturazione. Il tempo di tuffarsi di testa su un eccellente lancio di Perisic. Segna il gol del pari, poi guadagna il rigore del 2-1, ma soprattutto cambia, con i tre compagni di ingresso in campo al 57’, la classe energetica dell’Inter dell’ultima mezzora. ARCHITETTO", si legge.