De Grandis: “Florenzi? Lo vedrei bene all’Inter, Conte lo prenderebbe di corsa. Borja Valero…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato dell’emergenza a centrocampo per l’Inter in vista della sfida contro il Genoa:

“Conte può anche mettere Candreva in mezzo al campo, non credo sia disponibile Asamoah. Se Conte dovesse cambiare il sistema di gioco, gli servirebbero comunque tre centrocampisti e uno è sicuramente fuori ossia Brozovic che è squalificato. Non è facilissimo trovare una soluzione ma non credo Conte possa passare al 4-2-3-1 perché perderebbe la caratteristica principale dell’Inter che è la solidità. E’ un rebus al quale Conte si starà già applicando”.

BORJA VALERO – “La partita con la Fiorentina rimane all’occhio per il gol ma aveva fatto bene anche in Champions e in campionato. Gli manca il dinamismo di anni fa, essendo un palleggiatore può però colmare questa lacuna. Il problema è capire se potrà avere i 90′ nelle gambe”.

FLORENZI ALL’INTER – “Florenzi? Lo vedrei bene all’Inter, l’Inter avrebbe stra-bisogno di uno come Florenzi e Conte lo prenderebbe di corsa. Nell’Inter attuale potrebbe anche giocare in mezzo al campo vista la situazione di emergenza”.