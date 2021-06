De Grandis: “Inter, una stella in ombra nello scudetto. Ma Inzaghi farà di tutto per tenerlo”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato del mercato dell'Inter: c'è un imprescindibile

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato del mercato dell'Inter , convinto che i nerazzurri debbano fare di tutto per non privarsi di uno come Marcelo Brozovic:

"Inzaghi farà di tutto per tenere Brozovic. E' una stella tenuta troppo in ombra nello scudetto dell'Inter. E' diventato uno dei migliori registi, ha sbagliato poche partite e sa fare le due fasi. E' un giocatore di cui Inzaghi non deve assolutamente privarsi, anche perché fa parte di un ruolo in via di estinzione: il regista".