De Grandis: “All’Inter manca un incontrista. Non voglio salvare Inzaghi dalle critiche ma…”

"A volte gli episodi hanno condannato l'Inter, non voglio salvare per forza Inzaghi dalla critica perché di errori ne ha fatti anche lui ma contro la Juve, nel primo tempo, l'Inter ha 5 occasioni da gol. Se passa in vantaggio, poi vediamo un'altra partita, quando mai ti capita di vedere Lautaro che spreca quelle due occasioni. Poi ci sono altri numeri negativi, l'Inter ha presi 16 gol in trasferta, la peggiore difesa della Serie A. Questo è un problema da superare, l'Inter va in difficoltà in trasferta, è un problema di personalità? Può darsi. Poi l'Inter non ha un incontrista, il classico falegname davanti alla difesa. O gioca con la palla al piede, o fa fatica a rubare la palla agli avversari"