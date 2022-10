De Grandis: “Troppe critiche ad Handanovic, Onana ha entusiasmo. Skriniar quest’anno…”

"La difesa non ha funzionato benissimo ma anche individualmente, Skriniar non è sembrato simile all'anno scorso richiestissimo dal mercato. Però l'Inter funziona meglio ora, e ne giovano anche i singoli reparti, Onana ha quell'entusiasmo e quell'esuberanza che Handa ha perso per attacchi e critiche per certi versi troppo severe, Acerbi ha dato un buon cambio rispetto a De Vrij, l'Inter si sta riassestando ma è vero che la difesa è il reparto che ha sofferto di più anche perché poi l'Inter non ha un vero incontrista in mezzo al campo"