De Grandis: “Ecco come l’Inter può mettere in difficoltà l’Atalanta. Ma occhio…”

Il giornalista negli studi di Sky Sport ha analizzato dal punto di vista tattico la gara in programma stasera al Meazza

Analizzando a livello tattico Inter-Atalanta di stasera, Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport ha spiegato quali potranno essere i principali pericoli per le due squadre: "Dove può soffrire l'Inter? L'Atalanta è forte quando gioca con i quinti, Gosens è già a quota 9 gol in campionato. A Parma la squadra di Conte ha preso gol in un'occasione simile a quelle che crea l'Atalanta, con un cross da un lato all'altro e l'inserimento dell'esterno che diventa centravanti. Gosens è sicuramente un attaccante in più. La squadra di Gasperini dovrà invece fare attenzione quando l'Inter muoverà velocemente la palla perché potrebbe liberare uomini davanti alla porta come successe con Vidal all'andata".