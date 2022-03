De Grandis: “Convinto che l’Inter fosse la squadra più forte. Evidentemente dopo il derby…”

Stefano De Grandis, a Sky Sport, ha parlato così del momento dell'Inter, reduce dal pareggio con la Fiorentina

"Io sono sempre stato convinto che fosse la squadra più forte ma è un'altra squadra ora, tanto involuta rispetto a quella che stava dominando il campionato fino al derby. Il serbatoio, evidentemente, si è svuotato. E sono convinto che una squadra così non può non avere un playmaker di riserva. Big-match con la Juventus? Se vince la Juve, toglie all'Inter la speranza di vincere lo Scudetto, ma nemmeno i bianconeri rientrano in corsa per lo scudetto visto che Milan e Napoli hanno lo stesso ritmo per ora".