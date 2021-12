De Grandis: “Solo applausi per Inter e Inzaghi. Io lo criticavo per questo motivo”

Così il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport ha parlato del momento dell’Inter a pochi minuti dalla sfida contro il Torino

Così il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport ha parlato del momento dell’Inter a pochi minuti dalla sfida contro il Torino: “L’Inter di Simone Inzaghi diverte più di tutti, manda più giocatori di tutti in gol e ha più punti di tutti: solo applausi dunque per loro. Il cammino dei nerazzurri fin qui è perfetto e io sono uno di quelli che spesso ha criticato Inzaghi per i cambi, ma quest’anno no”.