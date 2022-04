De Grandis: “Sbaglierò ma l’Inter per me non perderà con la Juventus”

"Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così di Inter in vista della Juventus

"Sono convinto, magari sbagliando, che l'Inter non perderà in casa della Juventus. Sono convinto che farà una grande partita. E' la partita di cui ha bisogno, dopo il KO con il Milan si sono spente le luci. Serve un'altra scossa, un altro trauma, una vittoria in casa della Juve può rilanciare l'Inter in ottica Scudetto".