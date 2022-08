De Grandis: “Nell’Inter ci potrebbe essere una sola pecca. Skriniar resta? Bella cosa”

"Nessuna cessione? È importante perché senza Skriniar e senza Bremer, la difesa avrebbe avuto un brutto colpo. Skriniar resta uno dei migliori nell'uno contro uno ed è irrinunciabile, Inzaghi ha detto che il mercato in uscita è finito e quindi non andrà via nessuno ed è una bella cosa. Perisic? Negli ultimi due anni è stato quasi sempre il migliore, Gosens deve fare il salto di qualità. Se non lo farà, allora ci sarà una pecca nell'Inter. Mi piace comunque che c'è Asllani che è bravo e ha personalità, l'anno scorso l'Inter ha perso punti decisivi l'anno scorso quando è mancato Brozovic, la presenza di Asllani diventa imprescindibile".