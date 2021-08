De Grandis: “Juve favorita, ma l’Inter è forte. Non ha Lukaku, ma è una…”

Presente negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato della lotta scudetto

Presente negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato della lotta scudetto. Per il giornalista la Juve è la favorita, ma l'Inter può insidiare i bianconeri.

"Ho letto un po' le quote dei bookmakers, i grandi critici e tutti dicono Juventus a mani basse, ma ieri l'Inter ha dimostrato che non sarà così. Credo che questo sarà un campionato equilibrato, chiaro che la Juve parte favorita, ma l'Inter resta una squadra forte. Non ha Lukaku uomo squadra, ma è una squadra anche senza Lukaku".