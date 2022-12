De Grandis: “Lautaro? Non mi è piaciuto in questo Mondiale ma contro l’Olanda…”

"Quel rigore pesava tantissimo, c'è stata una reazione non edificante degli argentini ma ogni volta che si apprestavano a tirare un rigore, si sono trovati davanti gli olandesi a sbarragli la strada. Lautaro ha tirato un rigore senza alcun tipo di timore, devo dire che non non mi è piaciuto in questo Mondiale ma contro l'Olanda ha sfiorato 2 volte il gol prima di tirare un rigore perfetto"