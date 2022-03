De Grandis: “L’Inter con un gol subito può preoccupare il Liverpool. Ma con onestà dico che…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha fatto le sue considerazioni in vista della sfida tra Liverpool e Inter di questa sera

"Lautaro? Si parlava di crisi, ma doveva solo 'saltare' il tappo. Una volta fatto questo, si sono moltiplicate le bollicine. Per brindare serve lui. Se lui sarà ancora una volta champagne, potrebbe essere una serata divertente. Sanchez in attacco? Mi sorprenderebbe: difficile restino fuori giocatori che fanno gol, ma forse Inzaghi vuole gente che sappia sfruttare gli spazi in contropiede. Ma mi aspetto la conferma di Dzeko. Quante chance ha l'Inter? Se devo essere onesto, poche. Il Liverpool non perde in casa da un anno, essendo coraggiosi do il 10% ai nerazzurri. Con un gol subito, si potrebbe mettere in crisi l'avversario dal punto di vista psicologico".