De Grandis: “Lukaku oro per il Belgio. E potrebbe esserlo anche per l’Inter perché…”

"Le parole di Witsel sono indicative: una squadra ha bisogno di un leader, anche se non c'è, ha bisogno di sperare che ci sarà presto. Lukaku è un punto di riferimento fisico, per appoggiarsi a lui, ma anche tecnico per andare in contropiede. Non c'è Lukaku ma c'è anche Batshuayi, una promessa mancata, o anche De Ketelaere da prima punta. Non c'è una vera alternativa a Lukaku e Lukaku per il Belgio è oro. E lo potrebbe essere anche per l'Inter perché due anni fa ha vinto lo scudetto con Lukaku. Quando le altre squadre si sbilanciano, c'è Lukaku che può essere un valore aggiunto per indirizzare le partite dalla propria parte"