De Grandis: “Lukaku pericolo numero uno. E’ in grado di spostare le partite”

Le parole del giornalista: "Il pericolo numero uno è certamente Lukaku, è un giocatore in grado di spostare le partite"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così dei maggiori pericoli che porta il Belgio, avversario di stasera dell'Italia: "Il pericolo numero uno è certamente Lukaku, è un giocatore in grado di spostare le partite, è un punto di riferimento e va in progressione forte: se parte da lontano, anche se confido in Chiellini, diventa difficile arginarlo. Il secondo pericolo è che il Belgio è una squadra che gioca da anni insieme: ha consapevolezza e spirito di squadra, va rispettato. Il gap l'Italia l'ha ridotto con le prestazioni e il palleggio".