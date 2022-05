De Grandis: “Nel derby a febbraio il Milan ha dimostrato di essere superiore all’Inter”

Il momento chiave della lotta scudetto? Il derby vinto dal Milan 2-1 a febbraio contro l'Inter, con la doppietta in pochi minuti di Giroud

"Momento decisivo della lotta scudetto? Il derby di febbraio. Lì c'è stato uno switch, proprio quando il campionato stava per essere deciso in favore dell'Inter. Il Milan ha dimostrato di essere più forte in quella partita e ha preso vantaggio. Il Milan è per mentalità, autostima e forza del gruppo probabilmente la squadra migliore, ha qualità che forse le altra hanno dimostrato di non avere".