De Grandis: “Salernitana-Inter? Una grande squadra contro una di categoria inferiore”

L'analisi del giornalista: "C'è stata una grande squadra che ha giocato contro una di una categoria inferiore"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha analizzato così il 5-0 dell'Inter sul campo della Salernitana: "C'è stata una grande squadra che ha giocato contro una di una categoria inferiore. Dal punto di vista tecnico l'Inter si è divertita, la Salernitana meno. Perisic ha imparato un nuovo ruolo molto bene, fa gol e fa tanto lavoro sulla fascia. L'Inter ha un calendario duro all'inizio e favorevole dopo, credo che l'Atalanta debba far sì che non se ne vada: altrimenti poi non la prendi più".