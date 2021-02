De Grandis: “Sanchez non è disastroso: ha sfiga. Lukaku? Più decisivo di Ibra e CR7 perché…”

Stefano De Grandis ha parlato negli studi di Sky Sport dell’Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida del ‘Franchi’ contro la Fiorentina: ” Sanchez? Ha fatto 2 gol in 519′, quindi uno ogni 259′ ovvero tre partite. Le seconde punte hanno anche questo tipo di media. Non è proprio un disastro ma dovrebbe segnare di più. Se il suo tiro sbatte sul tacco di Demiral, è anche sfiga. Secondo me quando entra dà il guizzo. La vittoria contro la Fiorentina dell’andata è nata proprio dall’ingresso di Sanchez. Dal punto di vista realizzativo deve fare di più. Lukaku? Nessuno è fondamentale in Serie A per la propria squadra come lui. Il Milan ha dimostrato di riuscire a fare a meno di Ibrahimovic. Rispetto allo svedese, Ronaldo e Immobile, il belga è l’unico che partecipa alla manovra: l’Inter si appoggia a lui e giocano meglio i Lautaro e Sanchez. Senza di lui fa più fatica”.