De Grandis: “Skriniar? Domani non rinuncerei a lui per un motivo in particolare”

Ospite di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato di uno dei possibili protagonisti del match di domani tra Inter e Milan. Queste le sue considerazioni a proposito di Milan Skriniar, finito nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni di mercato ma rimasto in nerazzurro per ora: "Skriniar? Ci possono essere giocatori che magari si lasciano turbare dai tifosi, ma io non rinuncerei a uno come lui. C'è un aspetto poi: ha sempre fatto gol su angolo, quest'anno non ancora, magari può essere la gara giusta".