De Laurentiis: “Problemi di mentalità? Cazzate. Ibra aveva firmato, poi Gattuso…”

Intervistato da Dazn, il presidente del Napoli ha affrontato diversi temi

Intervistato da Dazn, Aurelio De Laurentiis fa un primo bilancio della stagione del Napoli. Il presidente toccapoi altri argomenti come la scelta di Spalletti e l'arrivo mancato di Ibrahimovic. "Come la Ferrari a Imola ci siamo basati sull’ottimo inizio e poi siamo caduti tra Covid, Coppa d’Africa e altre limitazioni che hanno complicato il lavoro di tutti. Problemi di mentalità? Sono tutte cazzate. Certo il fattore psicologico è importante, ma non posso pensare che ci possa essere una mosca tse-tse che improvvisamente crei un problema a 25-30 giocatori di altissimo livello, mi sembra assurdo".

"Spalletti? L’ho scelto io, ma a gennaio del 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un’opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Poi l’ho convinto, facciamo un secolo e mezzo in due. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla. Avevamo già firmato tutto con Zlatan, l’accordo c’era. Poi venne esonerato Ancelotti e al suo posto arrivò Gattuso. Mi chiamò e mi disse: ‘Si fidi di me, non abbiamo bisogno di Ibrahimovic perché…’. E mi fidai".