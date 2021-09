De Laurentiis: “Non abbiamo vinto scudetti, ma a volte qualcuno ti scippa…”

A pochi minuti dal fischio di inizio dell'amichevole tra Napoli-Benevento, il presidente partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni

A pochi minuti dal fischio di inizio dell'amichevole tra Napoli-Benevento, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole del presidente: "Siamo stati l'unica italiana con tutta questa continuità in Europa, dove giochiamo da 12 anni. Non abbiamo vinto scudetti, è vero, però non sono l'unica cosa che conta".