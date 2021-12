De Laurentiis: “Serie TV sul Napoli? 30 episodi, pronta tra un anno e mezzo. Contro il Leicester…”

Aurelio De Laurentiis ha parlato di una serie TV sul Napoli: "Il 20 dicembre ci sarà un incontro alla Farnesina"

SERIE TV SUL NAPOLI - "Stiamo registrando 30 episodi, prodotti da una piattaforma internazionale, e riguarderanno la storia del Napoli fino ai tempi nostri. La serie vedrà la luce tra un anno e mezzo circa. Il 20 dicembre ci sarà un incontro alla Farnesina per capire se c'è la possibilità di mettere in calendario ogni anno una gara per ricordare Maradona. Abbiamo diverse date da far conciliare per capire quando fissarla".