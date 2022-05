De Laurentiis: “Qui tutti cedibili. Bernardeschi trattato personalmente. Koulibaly…”

Le parole del presidente del Napoli nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha affrontato diversi temi. I più caldi sono stati il mercato e i rinnovi di Koulibaly e Mertens: "Qui sono tutti cedibili. Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie il mister. Quindi se vogliamo fare Fantacalcio va bene, ma i calciatori devono essere messi bene in campo".