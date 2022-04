De Leo: “Mihajlovic commosso, ci ha fatto i complimenti. Dimostrato professionalità”

Il tecnico del Bologna ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita di questa sera contro l'Inter

"Grande gioia allenare questo gruppo, cerchiamo di mantenere alto l'entusiasmo anche per trasmetterlo a Sinisa. Grande gruppo, è estremamente facile allenare questo gruppo. De Silvestri è sicuramente aggregante nel gruppo, è un ragazzo eccezionale. Prima di entrare in campo avevo detto ai ragazzi che non sarebbe stato facile, ma sapevamo di poter reagire. Abbiamo entusiasmo e voglia di stupire, vogliamo dare soddisfazioni al mister. Sapevamo di poter rimanere in partita e di provare a ribaltarla e ce l'abbiamo fatta. Nei primo 10'-15' non riuscivamo ad accorciare avanti, avevamo la linea difensiva bassa, ci siamo presi il coraggio di andare a prenderli più avanti. Barrow grande talento, deve avere maggiore autostima. Giocatore di grande qualità, oggi si è applicato nel lavoro difensivo su Brozovic e poi ripartiva coi tempi giusti. Sinisa si è commosso e si è complimentato con la squadra, era un leone in gabbia, voleva esserci. Stiamo dimostrando grande professionalità, grande impegno coi ragazzi. Arbitri scudetto? Lo devono dire gli altri, volevamo raccogliere punti e l'abbiamo fatto con serietà e impegno".