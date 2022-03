De Ligt: “Alla Juve se giochiamo male e vinciamo 1-0 tutti saranno comunque felici”

Le parole del giocatore bianconero ai microfoni del Guardian

"La cosa più importante per me è vincere. All Juventus, se vinciamo 1-0 e giochiamo male, onestamente penso che tutti saranno comunque felici. Se giochi in modo fantastico e perdi 2-1, non sei felice". Questo il pensiero del difensore della Juventus Matthijs de Ligt, che si è raccontato in un'intervista al 'The Guardian'. "La mentalità della Juve? Ogni squadra ha un suo Dna, che è diverso in ogni club. Se difendi molto alto e perdi 4 o 5 a 0, allora sì, è il caso di stare un po' più bassi. Allegri? La sua più grande qualità è capire che non bisogna essere sempre belli. Si tratta di vincere, ed è anche la mentalità della Juve. Non importa se giochi bene, riguarda solo fare i tre punti. Passo dopo passo, capiamo di più cosa si aspetta da noi". E poi momento di autocritica dopo la partita di Champions League contro il Villareal: "Voglio sempre essere critico con me stesso, so esattamente quando ho fatto qualcosa di sbagliato. Per crescere, a volte devi accettare di aver preso delle decisioni sbagliate. E sì, in quella situazione avrei potuto fare di meglio".