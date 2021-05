De Ligt: “Prestazioni inferiori agli anni precedenti. Futuro? Nessuno si è fatto avanti”

Il difensore della Juve ha parlato a Espn della stagione appena conclusa, ma anche del futuro e di una sua possibile partenza

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "Sono molto felice alla Juve, mi sento apprezzato da tutti: è stata una stagione complicata e dispendiosa, le prestazioni sono state inferiori agli anni precedenti". Il difensore bianconero Matthijs De Ligt fa il punto sull'annata che si è appena conclusa e sul futuro: "Non lo so, ci sono tanti club che hanno problemi economici - spiega l'olandese ai microfoni di Espn dal ritiro con l'Olanda in vista dell'Europeo - Adesso non ha senso parlarne, nessuno si è fatto avanti". (ANSA).