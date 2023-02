De Luca: “Mourinho ha sottovalutato la Cremonese. Mi chiedo perché è stato comprato…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo De Luca commenta la clamorosa sconfitta della Roma in Coppa Italia per mano della Cremonese. "Era una partita da non sbagliare, col Napoli uscito e le prospettive di un tabellone non proibitivo avevi la chance di vincere un trofeo. Lo hai affrontato con un turnover troppo massiccio".