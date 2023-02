De Luca: “Zaniolo? Mourinho farebbe bene ad ammettere le sue colpe. Con la Cremonese…”

"Visto il problema che c'è di una rosa non all'altezza, non della Cremonese ma per obiettivi più importanti, mi chiedo: il caso Zaniolo non poteva essere gestito meglio? Si sa che la Roma ha bisogno di rinforzi per certe ambizioni. Uno Zaniolo rinforzato o venduto poteva far comodo per questo. Lui si è comportato male, un professionista non può chiamarsi fuori, ma anche la società non ha aiutato con i suoi comportamenti. Lo stesso errore è stato fatto con Karsdorp. E sul banco degli imputati c'è anche Mourinho. Ha sempre avuto un'alta concezione di se stesso, che sia un punto di forza è vero ma le sue colpe ce l'ha e farebbe bene ad ammetterle".