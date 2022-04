De Marchi: “Scudetto? Juve crocevia per l’Inter. Dybala? Si avvertiva che…”

Le parole dell'agente: "Tutte e due le squadre si giocano una fetta di campionato, in special modo l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco De Marchi, agente di mercato, ha parlato così della sfida di domenica tra Juventus e Inter: "In poco tempo si è ribaltato il trend. Fino a qualche settimana fa viaggiava verso un titolo scontato. Credo sia un crocevia per i nerazzurri. La Juventus è sorniona, è lì e pensare che sia solo a -7 dal Milan e a -1 dall'Inter che ha comunque una partita in meno, non starei così tranquillo se fossi in una di quelle lì davanti. Tutte e due le squadre si giocano una fetta di campionato, in special modo l'Inter che non sta passando un bel momento".