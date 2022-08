De Paola: “Allegri, gli alibi sono finiti. Avrà la squadra che vuole”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Juventus: “Va sicuramente rivisto qualcosa dal punto di vista medico, i tanti infortuni delle ultime stagioni testimoniano un qualcosa che non funziona. Non so se è un problema di preparazione e se i giocatori hanno una postura in campo non corretta. Tutto questo incide sulla squadra e sul benessere anche psicologico dei giocatori. Questo però non può essere un alibi per Allegri. Alla fine il tecnico livornese avrà la squadra che vuole, se dovessi dare un titolo per la stagione di Allegri è “sono finiti gli alibi”.