De Paola: “Complimenti a Mourinho, ieri ha fatto un miracolo. Allegri fa bene a…”

“Mourinho è un pratico, una persona che plasma ciò che ha disposizione e lo adatta in base all’avversario. Così è riuscito a fare un miracolo, a sfruttare l’unica occasione per poi difendersi. Gli vanno fatti i complimenti. La Juventus invece deve mantenersi sempre sull’attenti, deve ottenere risposte dai vari Pogba, Chiesa ecc. Certo è difficile mantenere alta la concentrazione con le situazioni extra campo, ma al netto di questo poi è stata sfortunata. E poi basta con Kean, l’atteggiamento è sempre il solito, arrogante e indolente, sta seguendo la strada sbagliata come fu per Balotelli. In tutto ciò Allegri fa bene a ragionare con il concetto dei 50 punti fino a quando non uscirà fuori la sentenza definitiva in merito alla penalizzazione. Fino a quel momento la Juventus deve ragionare con i punti virtuali, dato che ora come ora la sentenza parziale; quindi, il mister fa benissimo a insistere su questo concetto”.