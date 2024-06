Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola , giornalista, ha parlato così dell'ormai imminente approdo di Antonio Conte al Napoli: “Ora dimmi se può esserci invidia dalle squadre del nord perché il Napoli prende Conte, ma può mai esserci una cosa del genere? A Napoli sta andando questo motivetto, ovvero il nord invidioso. Se si sottolineano delle criticità nel possibile rapporto Conte-De Laurentiis non significa avere invidia. Le altre non hanno mai voluto Conte. La Juve ha scelto subito Motta, il Milan ha fatto altre scelte prettamente economiche.

Da dove nasce sempre questo vittimismo a Napoli? Complimenti a De Laurentiis che ha ricompattato il tifo intorno a un nome come Conte. Poi vogliamo parlare delle difficoltà che si stanno già vedendo? Dalla rosa che può cambiare visti i giocatori che potrebbero andar via, la presenza o meno di una clausola per liberarsi. Si deve discutere, è normale, ma lo si fa ovunque. Qua invece ogni volta c’è sempre il retropensiero del nord che invidia il sud. Lo dico da persona del sud, questa cosa non esiste”.