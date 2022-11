De Paola: “Alcuni hanno difeso Allegri con toni ruffiani e sgradevoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di TuttoSport: "Ci sono alcuni giornalisti andati in onda in una popolare trasmissione sportiva notturna che hanno difeso Allegri con toni ruffiani e sgradevoli. La maggior parte di costoro hanno interesse solo nell’avere il suo numero di telefono per poterlo chiamare ed avere la sua benevolenza. È un atteggiamento sbagliato. Cosa si è rimesso a posto? La Juventus ha fatto un percorso vergognoso: a 10 punti dal primo posto, l’anno scorso è arrivata quarta e la Champions è andata. Stiamo ancora parlando di Allegri che si riscatta dopo 6 risultati di fila positivi? Ce ne vuole. È un anno e mezzo che diciamo che la Juventus avrebbe dovuto giocare più alta, che il bandolo della matassa della difesa della Juventus è Bonucci molto lento condizionando tutta la squadra, con Bremer la musica è cambiata. È da anni che sosteniamo che i senatori stavano frenando la crescita della Juventus. Avversaria del Napoli per la lotta scudetto? Vedo il Milan più attrezzato, nonostante le distrazioni.