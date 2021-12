De Paola: “Sorteggi Champions? Ceferin deve dimettersi. Non dico sia corrotto, ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha commentato quanto accaduto ieri durante i sorteggi

"Se uno come Ceferin non si dimette oggi mi chiedo quando lo farà mai? Vuol dire che se ne frega di tutto, perché ieri ai sorteggi è successa una cosa ridicola in mondovisione. Significa solo che gli interessa degli amichetti del Psg e del City. Non voglio dire che Ceferin sia corrotto, ma sorride ai soldi che arrivano da altri paesi".