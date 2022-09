De Paola: “Attorno a Pioli c’è una fiducia straripante, attorno a Inzaghi diffidenza”

"Attorno a Pioli c'è una fiducia straripante, gli viene concesso anche qualche errore. Attorno a Inzaghi c'è diffidenza, anche nella squadra stessa. Per me Calhanoglu è fondamentale in mezzo al campo, se tentenna c'è un problema. Voglio capire perché Inzaghi non è così sicuro di lui. La grande vittoria dell'Inter però rimane aver confermato gli uomini migliori sul mercato".